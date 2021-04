Nardella: “Avremo un Franchi moderno e funzionale, con dentro il Museo del Calcio. Il progetto mira a riqualificare l’intera zona di Campo di Marte”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Lady Radio in merito al progetto di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi: “Sono contento che il Governo abbia stanziato una cifra così rilevante, 95 milioni di euro, per ristrutturare il nostro stadio. Il Ministero è stato di parole e, se da una parte ha vincolato il Franchi, dall’altro si è impegnato a trovare le risorse. In questo modo possiamo partire con il bando, dal quale mi auguro possa nascere una concorrenza internazionale tra i più grandi architetti. Visto che molti di loro hanno firmato appelli per salvare il Franchi, questo è il momento per proporre progetti all’altezza della storia e della bellezza di Firenze”.

E poi ha aggiunto: “Avremo un Franchi completamente rinnovato, realizzato secondo gli standard più moderni nel rispetto delle norme UEFA e della piena funzionalità sportiva, economica e sociale. Cercheremo di chiudere con la FIGC l’accordo per realizzare all’interno dello stadio il Museo del Calcio, in modo da attirare ancora più turisti. Inoltre, oltre a quella dello stadio, ci sarà una riqualificazione di tutto il quartiere di Campo di Marte. Lavoreremo sulle strutture, realizzando un grande parcheggio e una nuova linea della tramvia per evitare affollamenti e traffico nei pressi dello stadio”

E infine: “Il concorso internazionale si avvarrà di un investimento complessivo di circa 450 milioni di euro. Esso è composto in parte dall’investimento sulla linea della tramvia che collegherà Campo di Marte con il centro, in parte dai costi di riqualificazione del Franchi e in parte dai lavori sulle infrastrutture come parcheggi, strade e aree verdi”.