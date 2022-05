Nardella: “Commisso con tanta voglia di fare. La Conference League sarà una sfida motivante per lui e per la Fiorentina”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un’intervista rilasciata a Lady Radio, ha parlato dell’ultimo contatto avuto con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

“L’ho chiamato subito dopo la vittoria contro la Juventus – ha detto Nardella – per complimentarmi con lui per l’ingresso in Europa della squadra. La Conference League sarà una sfida motivante e accresce il prestigio del club”.

Poi ha aggiunto: “Nella chiamata, ho trovato un Commisso in buone condizioni e con tanta voglia di fare. Ora vediamo come si attrezzerà la Fiorentina per la prossima stagione e per la Conference League”.