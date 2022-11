Nardella: “Commisso e Barone colpiti dal progetto del nuovo Franchi. Lo studio Arup è tra i migliori al mondo, possiamo stare tranquilli”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così a RTV38 in merito al restyling dello stadio della Fiorentina: “L’ultima volta che abbiamo illustrato il progetto a Commisso, a sua moglie e a Barone, tutti loro si sono dimostrati favorevolmente colpiti. Lo studio Arup è uno dei più importanti al mondo, se non il più importante. Credo che quindi possiamo essere tranquilli in merito alla sua professionalità e competenza, oltre che sulla qualità del progetto. Avremo uno stadio nuovo ma anche ecosostenibile al 100%, visto che si parla di molto del problema dei consumi energetici”.