Nardella: “Commisso e Diego Della Valle si sono preoccupati per Firenze. In questi momenti si vedono le persone di valore”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è intervenuto a Lady Radio, per affrontare il tema dell’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: “Mi auguro che la Toscana riesca a reggere, questa settimana sarà fondamentale e decisiva. Dopo aver constatato che in questo fine-settimana ancora molti cittadini sono usciti per fare una passeggiato mi sono arrabbiato. E ho deciso di chiudere tutti i parchi, come quello delle Cascine, perché ancora non c’è la piena consapevolezza del danno che si fa uscendo di casa senza motivi di rilievo. Io sto bene grazie a Dio, non ho sintomi. La quarantena finirà venerdì, adesso bisogna stare in casa. Contagiati in casa Fiorentina? Voi ricorderete quando Tommasi aveva lanciato l’allarme qualche giorno fa ed è stato ricoperto di insulti. A me sembrava ragionevole fermarsi per non mettere a rischio la salute dei calciatori e degli addetti ai lavori. E’ surreale che mentre abbiamo uno stato di guerra si mandino i giocatori ad allenarsi. Mi ha fatto piacere che la Fiorentina sia stata tra le prima ad assumere queste misure, ieri ho parlato anche con Commisso che si sta preoccupando per Firenze. Ringrazio anche Diego Della Valle, che stamani ha fatto lo stesso: grazie a loro, è in questi momenti di difficoltà che si vedono le persone di valore“.