Nardella: “Commisso ha cambiato idea mille volte e noi non possiamo aspettare. Metteremo a nuovo il Franchi per farci giocare la nostra squadra”

Nella seconda parte del suo intervento in sede di Consiglio Comunale, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha toccato anche altri temi relativi allo stadio della Fiorentina: “Il dialogo con la Fiorentina è continuo ma la stessa proprietà viola prima non ha partecipato al bando per la Mercafir, poi è tornata sul Franchi dicendo di voler abbattere le curve e di fronte al decreto ha concluso di non voler investire sul Franchi. Noi cosa dobbiamo aspettare ancora? Anche con lo stadio alla Mercafir avevamo in mente di restaurare il Franchi, in collaborazione con la Federazione rugby”.

E poi ha aggiunto: “Tra l’altro l’idea dello stadio a Novoli c’era dal 2012, secondo l’interesse dei Della Valle. Poi con la nuova proprietà abbiamo guardato varie opzioni: sulla Mercafir Commisso voleva il total control, quando abbiamo formalizzato gli atti per lo stadio il presidente ha esultato ma poi ha ritenuto di non voler andare avanti. Vogliamo rimanere fermi senza una prospettiva? Noi andiamo avanti per mettere a nuovo il nostro stadio dove gioca la nostra squadra. Se c’è un percorso alternativo siamo pronti ad affrontarlo, ma al momento non esiste”.