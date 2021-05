Nardella: “Commisso mi parla sempre del suo amore per Firenze. Adesso tutto il nostro impegno sul nuovo Franchi”

A Radio Bruno ha parlato il primo cittadino di Firenze Dario Nardella, intervenendo anche su rapporto con Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Prima del suo ritorno negli States ci siamo salutati. Lui è una persona combattiva e sanguigna e spero di rivederlo presto. Mi parla sempre dell’amore che prova verso Firenze. A me preme fare le cose giuste sia per la Fiorentina che per la città. Continuiamo con impegno sul nuovo Franchi, mancano solo pochi giorni al concorso internazionale di progettazione”.