Nardella: “Consegneremo alla Fiorentina un impianto nuovo, una grande opportunità per il club e per Campo di Marte. Viola via per i lavori? Decisione che deve prendere la società”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un’intervista rilasciata a Lady Radio, ha fatto un punto della situazione sulla questione stadio e sui rapporti con la Fiorentina: “Il governo Draghi ha messo in campo ulteriori risorse per far fronte all’aumento del costo delle materie prime e noi abbiamo 30 milioni di euro in più per stadio e Campo di Marte. Sono confermate le superfici commerciali intorno al Franchi che avrà una redditività di almeno tre volte superiore all’attuale”.

E ancora: “Sarà un impianto da vivere tutti i giorni e che attrarrà visitatori. Verificheremo se la Fiorentina sarà interessata a realizzare le opere esterne. Quando sarà finito consegneremo alla società un impianto nuovo. E’ una grande opportunità per la società e per il quartiere”.

Ma la Fiorentina resterà a giocare al Franchi durante i lavori o dovrà traslocare? “Questa è una decisione che dovrà valutare il club – ha concluso Nardella – Noi abbiamo l’obbligo di garantire qualunque tipo di supporto tecnico e logistico. Sono felice di poter aiutare la società e supportarla qualsiasi tipo di decisione verrà presa”.