Nardella: “Contenti per il bando sul nuovo Franchi. Mi auguro che possano arrivare proposte da tutto il mondo. Obiettivo 40 mila posti”

Nel giorno in cuiè stato finalmente pubblicato il bando per il concorso internazionale di progettazione dello stadio ArtemioFranchi, ha parlato così il sindaco di Firenze Dario Nardella: “Siamo molto contenti di come è partito il Bando per il restyling dello stadio Franchi. Proprio oggi c’è stata a pubblicazione vera e propria, dopo il vaglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Ci auguriamo che possano arrivare proposte e candidature non solo dall’Italia, ma da tutto il mondo. Il mio obiettivo è anche quello di dare vita ad una commissione di valutazione di assoluto prestigio. Non si parla solo dello stadio Franchi, ma di un intero quartiere completamente rinnovato. Si tratta di 450 milioni di euro d’investimento che daranno vita a più di 3500 posti di lavoro. Una sfida straordinaria che ci impegnerà nei prossimi anni. Rilanceremo anche il tessuto commerciale e il settore dei servizi, oltre che il sistema della mobilità e delle infrastrutture annesse e connesse con il nuovo quartiere”.

Il primo cittadino fiorentino continua così: “Il nuovo Franchi con tutto il polo circostante darà ancora più forza a tutto il sistema economico e commerciale del quartiere. Non è prevista nessun tipo di speculazione con centri commerciali che vadano a saturare il tessuto delle piccole imprese locali. Non ci sarà spazio per grandi centri commerciali”.

Segnali dalla Fiorentina? “Ci siamo visti qualche settimana fa, prima che il presidente Commisso facesse ritorno negli Usa. Noi abbiamo un gruppo di lavoro permanente che si sta occupando dell’attuale convenzione dello stadio Franchi. Non dovremo aprire un nuovo gruppo di lavoro dunque. Analizzeremo tutti gli aspetti da concordare con la Fiorentina, come l’obiettivo dei 40 000 posti che è già stato espresso dalla società viola”.