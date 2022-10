Nardella: “Contento che il Governo Draghi abbia mantenuto le promesse. I fondi arrivati serviranno per Franchi e tramvia”

Dal torneo tennistico ATP UniCredit Firenze Open, ha parlato a Italpress il primo cittadino fiorentino Dario Nardella, parlando dei fondi che arriveranno per lo stadio Franchi:

“Sono molto felice che il Governo Draghi abbia mantenuto le promesse e siano arrivati i 110 milioni aggiuntivi per completare la riqualificazione dello stadio Franchi e la costruzione delle linee tranviarie. Questi soldi ci permetteranno di partire con l’affidamento dei lavori per la linea per Bagno a Ripoli, oltre a bandire la gara per il progetto finale del Franchi. Questo entro fine anno. Per lo stadio abbiamo aumentato i fondi fino a 180 milioni di euro e questo ci permette di far fronte all’aumento dei costi delle materie prime”