Nardella: “Contento che la tifoseria si rivolga al Franchi per la manifestazione, abbiamo la responsabilità di tenerlo in vita”

A Radio Bruno è intervenuto il Sindaco di Firenze Dario Nardella che ha commentato l’iniziativa di domani che coinvolgerà il tifo della Fiorentina: “Sono contento che la tifoseria si rivolga al Franchi per questa pacifica manifestazione. Il Franchi è e rimane il nostro obiettivo. È il luogo dove i tifosi viola hanno pianto e gioito per anni. Lo stadio deve continuare a vivere e ognuno ha la responsabilità di tenere in vita un monumento così importante. Noi abbiamo un ottimo rapporto con tutta la tifoseria, ricordo il treno speciale organizzato per Bergamo“.

0 0 vote Article Rating