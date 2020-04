Nardella: “Coverciano è pronto: lunedì apre la “Casa della Solidarietà” FOTO

L’iniziativa voluta negli ultimi giorni dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina prende forma grazie alla collaborazione con il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha ribattezzato il Centro la ‘Casa della solidarietà’, e l’Azienda USL Toscana Centro, che ha preso in carico la struttura e che sarà gestita con il coordinamento sanitario di zona e della Società della Salute. Pochi minuti fa il sindaco Fiorentina, tramite la propria pagina Facebook, ha reso ufficiale l’apertura del Centro Tecnico Federale di Coverciano per ospitare i positivi al test del Coronavirus. Queste le sue parole “Ecco le 54 camere di Coverciano che da lunedì ospiteranno i pazienti positivi al Covid-19 clinicamente guariti, ma ancora positivi al tampone e impossibilitati a tornare nella propria casa. Grazie FIGC per l’aiuto per cui tutta Firenze sarà sempre grata”