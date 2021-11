Nardella: “Da tifoso terrei Vlahovic fino al 2023, ma i grandi club fanno altro. Razzismo? Gli episodi capitati ai nostri giocatori devono essere trattati come gli altri”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno Toscana dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Chi diceva di metterlo in panchina o addirittura in tribuna era fuori dal mondo. Sta giocando bene, si impegna, segna e ci fa godere, per cui deve continuare a giocare e basta. Riguardo al tenerlo fino al 2023, da tifoso ovviamente mi piacerebbe. Però i grandi club, quando prendono un giocatore sconosciuto e lo valorizzano, poi lo mettono sul mercato per guadagnarci tanti soldi”.

E poi ha aggiunto: “Quella di Saponara è una bella storia, è un ragazzo che da tutto per la maglia e che lavora. Queste sono le storie che la Fiorentina deve portare avanti. Razzismo? Per me non ha colore, nel senso che il discorso vale sia per la Fiorentina che per le altre squadre. Però al tempo stesso vorrei che gli episodi che capitano ai giocatori viola, come ciò che è successo a Vlahovic e Duncan, venissero considerati tanto quanto gli altri”.