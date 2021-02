Nardella dice “No” ma l’Udinese sperimenta il metodo per far tornare il tifo

Una grande novità per riportare le persone allo stadio. Nel girone del “No” del Sindaco di Firenze Dario Nardella, l’Udinese che affronterà la Fiorentina ha presentato un grande progetto innovativo. I bianconeri, proprio contro Pezzella e compagni lo sperimenteranno.

L’Udinese Calcioha deciso di adottare, insieme al suo Advisor Infront, un innovativo dispositivo tecnologico, ideato dal Gruppo Be Shaping The Future, per monitorare il rispetto delle norme e dei protocolli anti Covid al fine di favorire la riapertura in sicurezza degli stadi.

Il primo test del progetto RE-START, sulla scia della riapertura parziale degli stadi annunciata per il 17 maggio in Inghilterra,verrà effettuato in occasione di Udinese – Fiorentina quando i circa 350 addetti ai lavori,abitualmente presenti nel matchday alla Dacia Arena, saranno dotati di un dispositivo che segnala con una vibrazione, a chi lo indossa e agli steward, il mancato rispetto del distanziamento sociale permettendo anche il tracciamento dei contatti all’interno dello stadio, nel pieno rispetto della privacy.