Nardella: “Disponibili a qualunque ipotesi prospettata dalla Fiorentina. Vendere il Franchi? La legge non ce lo consente”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sta cercando di riallacciare il filo del discorso con la Fiorentina per quanto riguarda la questione stadio. Tutto questo in un momento in cui Commisso ha opzionato i terreni a Campi Bisenzio e l’operazione Mercafir è ormai definitivamente sfumata. “Siamo disponibili a qualunque ipotesi prospettata dalla Fiorentina, nel rispetto delle norme – ha detto Nardella (le parole sono riportate da La Nazione) – Aspettiamo di incontrare la proprietà per esaminare nel dettaglio le quattro ipotesi illustrate dal presidente Commisso, sempre con l’obiettivo di promuovere Firenze”.

Poi una precisazione: “La legge non consente di dare lo stadio in concessione per 99 anni, né venderlo come richiesto dalla Lega”.