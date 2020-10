Nardella: “È fondamentale creare impianti sportivi dove arrivano mezzi di trasporto. Se si usa il metodo Bagno a Ripoli penso si possa trovare la quadratura anche sul Franchi”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella a Lady Radio ha parlato della vicenda Stadio e sulla possibilità di portare la Tramvia anche al Franchi: “È un ottima notizia per l’area metropolitana, mi risulta che debba essere votata la variante urbanistica e non ci voglio entrare più di tanto, ma li all’altezza del centro sportivo arriverà la tramvia. È fondamentale creare impianti sportivi dove arrivano mezzi di trasporto. È una buona esperienza, ciò che è successo a Bagno a Ripoli si può fare col Franchi. Ci vuole pazienza, il muro contro muro non porta a niente. Aspettiamo la fattibilità che Commisso si è impegnato a portare in due mesi. Se si usa il metodo Bagno a Ripoli penso si possa trovare la quadratura anche sul Franchi”.

