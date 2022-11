Nardella e la nuova Soprintendente: “Ne ho sentito parlare solo bene. Lo stadio? Ancora non abbiamo avuto colloqui con la Fiorentina”

Giornate di insediamento per la nuova Soprintendente a Firenze: si tratta di Antonella Ranaldi, subentrante a Pessina. Il sindaco Dario Nardella ha parlato così del nuovo vertice alle Belle Arti, con cui si dovrà per forza di cose confrontare anche su temi viola:

“Ho sentito parlare solo bene della soprintendente, non vedo l’ora di poterla incontrare. E’ una donna di esperienza, sensibilità istituzionale e propensione alla collaborazione. Sono molto felice del suo arrivo alla quale da subito garantirò impegno a collaborare. Non ho ancora una data dell’incontro, ma sarò felicissimo di poterla incontrare il prima possibile. Stadio? Non ci sono stati colloqui con la Fiorentina. Abbiamo un’assemblea cittadina a breve nel Quartiere 2 sullo Stadio e riqualificazione di Campo di Marte. Stiamo andando avanti spediti anche perché il PNRR prevede delle date precise che dobbiamo rispettare”.