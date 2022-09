Nardella: “Ecco quando partiranno i lavori per il nuovo Franchi. Dobbiamo ancora capire se la Fiorentina potrà continuare a giocarci”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a RTV38 a margine dell’incontro con Arup e Fiorentina a proposito del restyling del Franchi: “Lo studio Arup ha fatto un buon lavoro, siamo soddisfatti. Come Comune con l’ingegner Parenti abbiamo confermato la data dell’appalto dei lavori, cioè dicembre 2023, in modo da iniziare i lavori a gennaio 2024“.

E poi ha aggiunto: “Ora dobbiamo analizzare ancor più nel dettaglio la concomitanza tra lavori e partite della Fiorentina, per capire se i viola potranno giocare al Franchi con il cantiere in corso. E’ una decisione che dovremo prendere insieme alla società. Commisso? L’ho visto molto interessato a capire tutti i dettagli del progetto. Poi se la cosa gli piaccia o no bisognerà chiederlo a lui”.