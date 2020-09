Nardella: “Emendamento sblocca-stadi? Si è dimostrato che è possibile passare dalle parole ai fatti. Adesso gioco di squadra per un nuovo Franchi”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio ha parlato dell’emendamento sblocca stadi: “E’ un passaggio estremamente positivo. Si è dimostrato che è possibile passare dalle parole ai fatti anche in Italia. Ho seguito tutto il processo “gestazionale”, mi sono fatto portavoce delle esigenze della mia città, che poi sono le stesse della maggior parte dei casi italiani, dove gli stadi sono vecchi e per lo più vincolati, impossibili da ristrutturare, se non parzialmente. Sono grato e felice per il risultato acquisito, ma anche consapevole che dobbiamo ancora darci da fare. L’emendamento unitario è stato frutto di un gioco di squadra. Ora, a Firenze, serve questo, gioco di squadra, se davvero vogliamo un nuovo Franchi“.

