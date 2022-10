Nardella esulta: “Altri 110 milioni per restyling del Franchi e tramvia. Gara per lo stadio anticipata a fine anno”

Era sorto qualche dubbio sulle risorse del Pnrr a disposizione del Comune di Firenze per portare a termine opere pubbliche come il restyling del Franchi e le linee tramviarie che mancano dentro la città. Stamani invece l’annuncio del sindaco di Firenze Dario Nardella, con ben 110 milioni di euro in arrivo dal governo Draghi mirati proprio a queste opere. Inoltre l’anticipazione della bando di gara per i lavori legati allo stadio a fine 2022:

Altri 110 milioni € dal Governo #Draghi per mettere al sicuro le nuove tramvie e il nuovo stadio Franchi! Anticipiamo a fine anno l’inizio gara per stadio e linea 4 di Campi e affidamento lavori linea Bagno a Ripoli, per totali 1,1 miliardi di lavori. Firenze corre più che mai. pic.twitter.com/Gb11nXavVz — Dario Nardella (@DarioNardella) October 15, 2022