Nardella: “Faremo la più grande pedonalizzazione di Firenze per mettere fuori tavolini. Primo giorno a contagio zero nella nostra città”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto su Radio Toscana, ha parlato nel giorno in cui vi sono maggiori libertà rispetto allo stringente periodo che abbiamo vissuto, a causa dell’emergenza Coronavirus: “La sensazione complessiva è che la città ha voglia di ripartire. Ieri abbiamo avuto il primo giorno senza contagi, l’importante ora è continuare a rispettare queste regole. La priorità è garantire riaprire rispettando i protocolli e le distanze di sicurezza. Chi è in difficoltà avrà tutto il supporto possibile. Domani illustreremo la più grande pedonalizzazione della storia di Firenze, per poter mettere fuori dai ristoranti e dai bar tavolini su aree pubbliche e così potremo dare una bella mano agli esercenti”.