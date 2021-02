Nardella: “Fiorentina via dal Franchi? Siamo pronti a valutare qualsiasi situazione. Ma noi andiamo avanti con il restyling e la riqualificazione di Campo di Marte”

La Fiorentina potrebbe decidere di costruire il proprio stadio fuori Firenze. Un’ipotesi che il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, commenta così: “Siamo aperti a tutto, non abbiamo mai chiuso porte. Per non perdere ulteriore tempo noi dobbiamo andare avanti con il Franchi. Per noi è un’opportunità e un dovere. Questo stadio è un monumento dello sport ed è la casa della Fiorentina“.

Poi spiega: “Noi andremo avanti con il progetto di riqualificazione dello stadio e del quartiere. Mezzo miliardo di investimenti, metà dei quali sono già stati reperiti e che ci aiuteranno a produrre nuovi posti di lavoro. Qualunque altra situazione siamo pronti a valutarla, ma ciò non toglie che noi sul restyling del Franchi, andiamo avanti”.