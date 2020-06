Nardella: “Firenze aspetta da 30 anni di costruire STADIO e aeroporto. Non so se il decreto semplificazione avrà gli strumenti necessari…”

Ospite di La7, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato anche della vicenda STADIO soffermandosi sul decreto semplicazione: “Firenze aspetta da 30 anni di costruire stadio e aeroporto. Come sindaco non ho ancora capito se in questo decreto semplificazione avrò gli strumenti necessari per mettere mano a questi problemi. Serve un piano incisivo

0 0 vote Article Rating