Nardella: “Grazie a Commisso siamo andati avanti con il progetto comunale per il Franchi. Vogliamo correre, perchè…”

A Radio Bruno ha parlato il Sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo sulla questione stadio. Queste le sue parole: “Commisso è riuscito a rimettere insieme tre aree del PD, la mia, quella di Fossi e quella di Giani (ride ndr). Ci siamo messi al lavoro per lo stadio e non solo, abbiamo progetti importanti per tutta la piana fiorentina. Da quando è arrivato Commisso si è attivato anche il Parlamento sulla questione stadi. È anche merito suo se siamo andati avanti con il progetto comunale per il Franchi. Dobbiamo correre su questo progetto, perché quando la gente tornerà al Franchi deve essere tutto pronto. Non so se incontrerò il presidente viola questa settimana, siamo tutti molto impegnati”.

