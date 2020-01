Nardella: “Ho l’obiettivo di fare lo stadio nuovo della Fiorentina in città. Un impianto fuori Firenze? E alle infrastrutture chi ci pensa?”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto su Lady Radio e ha parlato anche della questione stadio della Fiorentina: “Voglio essere chiaro. Io ho grandissimo rispetto per la proprietà del club viola e so che deve fare e tutti i calcoli del caso. Non intendo fare pressioni, ho l’obiettivo di fare uno stadio nella mia città. Siamo a pochi giorni dalla pubblicazione del bando. Alla fine, la Fiorentina, sceglierà quella migliore”.

Poi ha aggiunto: “Se lo stadio venisse costruito fuori da Firenze, non sarebbe una sconfitta personale, perché uno stadio nuovo è comunque è un successo. Noto però che tutti gli stadi nuovi sono nei territori comunali, perché il legame con la città è forte ed è importante. E poi quello che conta sono le infrastrutture, io non posso spendere 150 milioni per l’impianto e poi altrettanto per il resto, perché devo poi portare la gente allo stadio“.