Nardella: “Ho preso un impegno con Commisso: andremo insieme a Roma. Firenze viene prima di Campi”

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato così del tema stadio a RTV 38: “Abbiamo dato la massima disponibilità a collaborare. Ho preso un impegno con Commisso e andremo insieme a Roma a portare il progetto al Ministero. La Fiorentina ora ha tutto a disposizione. Tra Firenze e Campi c’è sintonia a livello istituzionale. Prima verrà presentato il progetto e meglio sarà per tutti. L’incontro con Fossi è la dimostrazione che la politica non è in conflitto. Abbiamo indicato delle priorità: prima c’è Firenze, dopodiché come alternativa c’è Campi Bisenzio. Tutto questo mette la Fiorentina nelle condizioni di fare presto”.

