Nardella: “Ho usato toni troppo perentori quando dissi che mi sarei battuto contro lo stadio a Campi. Non ci sarebbe stato niente di scandaloso”

Nel corso dell’intervista a Controradio, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha analizzato anche altri temi. Tra cui quello della possibilità di giocare al Franchi durante i lavori: “Abbiamo ragionato su entrambe le opzioni. Portare avanti i lavori e permettere alla Fiorentina di continuare a giocare a Campo di Marte o far giocare la squadra altrove. Ma non abbiamo ancora deciso, anche perché dobbiamo prima fornire alla società tutti i dati in base ai quali dovrà poi prendere una decisione”.

Nardella torna poi sulle dichiarazioni sullo stadio a Campi, facendo ammenda per quanto detto: “Ho riconosciuto di aver utilizzato toni troppo perentori quando dissi che mi sarei battuto contro lo stadio a Campi Bisenzio. Non ci sarebbe stato niente di scandaloso, tant’è che con i sindaci ci mettemmo al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione. Il punto, però, è capire quali sono le opzioni in campo: in tal senso, Campo di Marte è risultato quella migliore. Uno stadio ha bisogno di connessioni interstrutturali e il Franchi avrà la tramvia finanziata dal Ministero. Questo è stato un elemento fondamentale sulla scelta finale”.