Nardella: “I fiorentini stiano tranquilli, lo stadio si farà. I possibili ricorsi non fermeranno i lavori, non sono uno sprovveduto”

Ai margini della conferenza stampa della presentazione del nuovo Artemio Franchi ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella. Queste le sue parole:

“Questo sarà uno stadio per Firenze e per la Fiorentina. Avere la doppia opzione di giocare al Franchi durante i lavori oppure giocare altrove è un vantaggio e la società potrà prendere in esame varie opzioni. Siamo arrivati fin qui, non sono così sprovveduto da non sapere le intenzioni della Fiorentina. Abbiamo ricevuto i complimenti dal CONI, dalla FIGC, è un progetto di cui andare fieri. Dobbiamo appaltare i lavori entro il 2023 e finirli entro il 2026, altrimenti perderemo i soldi”

E ancora: “Il primo ricorso è stato smentito. In caso di ricorso al TAR, c’è una normativa che consente di non bloccare i tifosi. Sarà lo stadio più green d’Italia. Gli stadi consumano tanta energia e in un momento del genere è importante. Siamo qui per fare, non per stare a guardare. Questo stadio si farà. E già questo è una cosa straordinaria. I cittadini stiano tranquilli”.