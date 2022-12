Nardella: “I soldi per il Franchi ci sono eccome e a giorni il bando per gli spazi esterni. La Fiorentina non è obbligata a partecipare…”

Gli ultimi giorni del 2022 dovrebbero essere quelli del bando per la parte esterna al ‘Franchi’ del maxi progetto legato allo Stadio e al quartiere di Campo di Marte in generale. Il sindaco Dario Nardella a La Nazione ha precisato alcuni punti:

“Sono state dette molte imprecisioni, i soldi ci sono e sono sufficienti: 197 milioni di euro, comprensivi dei 40 dati dal governo Draghi per sostenere i costi maggiori delle materie prime. Anzi entro il 31 dicembre partirà la gara, è questione di giorni. E’ anche grazie al nostro lavoro che la Meloni può esultare dicendo che sta rispettando i termini del Pnrr. L’esterno? Non abbiamo mai detto che sarebbero state finanziate con fondi pubblici. Faremo un bando per individuare li investitori che realizzeranno spazi commerciali, piscina e parco. La Fiorentina? Il bando è aperto a tutti, anche alla Fiorentina. Se non vuole non parteciperà”.