Nardella: “I soldi per il nuovo Franchi ci sono, ma altre questioni mi preoccupano. Ho fiducia nel Governo, non può non risolvere questa situazione”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è stato intervistato da Radio Bruno sulla questione del restyling dello stadio della Fiorentina. Sentite cosa ha detto il primo cittadino sulla situazione nuovo Franchi:

“La certezza che abbiamo sono i 150 milioni circa per il nuovo stadio. 97 dal PNRR, visto che il Franchi è un monumento, e 52 mln dal fondo per i piani integrati. Un’ulteriore certezza sono le tempistiche, ovvero il termine dei lavori fissato per il 2026“.

Ancora: “A preoccuparmi, invece, sono il costo delle materie prime e dell’energia, problematiche che riguardano tutte le opere del Recovery Plan. Il Governo dovrà modificare i prezzi, così si riuscirà a terminare il tutto in tempo. Noi possiamo fare solo con i soldi che ci sono: se i costi non diminuiranno dovremo fare economia con altro. Ho fiducia nel Governo e in un piano così importante“.