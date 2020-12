Nardella: “Il Franchi? Dovremo passare presto dalle parole ai fatti. Tramvia e stadio sono fondamentali per il rilancio economico di Firenze”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha toccato nuovamente il tema stadio della Fiorentina, tracciando un bilancio del 2020 e parlando di quello che accadrà in città nel 2021: “Dovremo passare presto dalle parole ai fatti. Aspetto il parere del ministero dei beni culturali che spero arrivi all’inizio dell’anno prossimo. Parere in base al quale potremo capire se e come potremo intervenire sullo stadio Franchi. Per un restyling molto profondo, strutturale, anche perché lo stadio è di cemento armato, ha 90 anni, ha bisogno di interventi e di ristrutturazioni molto importanti. Dopo il parere potremo intraprendere una strada definitiva”.

Intanto sono partiti i lavori per la tramvia in zona: “Nel frattempo noi stiamo creando tutte le condizioni affinché si possa rilanciare l’area di Campo di Marte. Per questo andiamo avanti con la progettazione della linea dello stadio che partirà da Piazza della Libertà e passerà dal Franchi per arrivare a Rovezzano. Tramvia e stadio sono fondamentali per il rilancio economico di questa città. Sono molto felice per l’inizio dei lavori per la Cittadella di Bagno a Ripoli, perché si può creare un nuovo asse a sud di Firenze”.