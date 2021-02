Nardella: “Il Franchi ha una grande storia e io ho il dovere di occuparmi dell’impianto. Se la proprietà vuole fare uno STADIO nuovo…”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a Radio Bruno per parlare anche della questione stadio: “Faccio il Sindaco di Firenze e il mio primo obiettivo è quello di dare ai tifosi uno STADIO moderno e redditizio. Sul tavolo adesso c’è lo Stadio Franchi, anche perchè uno stadio non può rimanere in queste condizioni. Se la proprietà vuole fare uno STADIO nuovo in qualunque altro luogo nell’area metropolitana è libera di farlo. Non ci sarà nessun tipo di ostacolo. Quando ci sarà un progetto tecnico-economico a realizzare lo STADIO da un’altra parte, ci impegniamo a valutare il tutto. Lo Stadio Franchi è di proprietà del Comune e io ho il dovere di occuparmi di questo impianto. Noi abbiamo comunque a cuore il destino del Franchi. Anche quando c’erano i Della Valle, dicevamo sempre che il Franchi andava comunque riqualificato. In questa settimana iniziamo con alcuni lavori importanti sulla garanzia di tutte le performance della staticità dello STADIO. Nel frattempo avvieremo il concorso internazionale, stiamo parlando di Firenze e di uno stadio che ha una grande storia”.

