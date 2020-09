Nardella: “Il Franchi non sarà raso completamente al suolo. L’importante è che la Fiorentina…”

Nella mattinata odierna il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato del restyling dell’Artemio Franchi.

Queste le sue parole, riportate da Italpress: “Apprezzo l’atteggiamento corretto di Pessina, che giustamente non esprime opinioni politiche visto il suo ruolo. Credo che la sua preoccupazione sia anche la mia, nessuno vuole – neanche i tifosi – che il Franchi sia raso completamente al suolo. Questo è un impegno che mi sento di prendere, anche perché ogni qual volta che ci siamo incontrati con la Fiorentina non ho mai sentito parlare di distruzione o devastazione dell’impianto. L’importante è che la Viola sia in grado di avere uno stadio in linea con le proprie esigenze e in regola con le normative Uefa“.