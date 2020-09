Nardella: “Il Franchi resta la prima opzione ma saremo collaborativi in caso di altre scelte. La Fiorentina ha tutti gli elementi per decidere…”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella tramite Twitter ha espresso così la sua soddisfazione dopo l’incontro di oggi con Fossi: “Con il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi abbiamo parlato dei progetti per l’area metropolitana e anche di stadio: il Franchi resta la prima opzione ma saremo collaborativi in caso di altre scelte. La Fiorentina ha tutti gli elementi per decidere, attendiamo risposta in tempi rapidi”.