Nardella: “Il Franchi sarà equivalente a uno stadio nuovo. L’obiettivo è di cominciare i lavori del restyling entro il 2023”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è entrato ancora di più nel dettaglio in sede di Consiglio Comunale per quanto riguarda la questione stadio della Fiorentina: “Già da settimana prossima cominceremo i lavori per sistemare il Franchi. Il 18 faremo un sopralluogo con i tifosi e la Fiorentina per individuare le cose da fare. A settembre sistemeremo il tutto così da permettere ai tifosi di tornare allo stadio non appena la pandemia lo permetterà. Si prevede il completamento della progettazione nel 2021 e la realizzazione degli interventi tra il 2022 e il 2023. Sono risorse già individuate, 7-8 milioni di euro, e pronte per essere impiegate”.

E poi ha aggiunto: “Nel 1930 il progetto di Nervi fu considerato il migliore per vari motivi. A distanza di novant’anni abbiamo deciso di organizzare un concorso internazionale che permetta di dare a Firenze un impianto di altissimo livello. Quelli per il Franchi saranno dei lavori di ristrutturazione tra i più grandi e belli del mondo. Trasformeremo un complesso architettonico del Novecento in un luogo adatto ai tifosi e ai tempi di oggi, facendo diventare un’opportunità quello che era un problema. All’interno dello stadio ci saranno un museo, dei ristoranti, delle palestre, e tante altre cose che permetteranno l’utilizzo dello stadio non solo nel giorno della partita ma durante tutta la settimana. Il tutto a due passi dalla ferrovia, dalla nuova linea della tramvia e anche abbastanza vicino all’uscita dell’autostrada. Questa opera rimarrà nella storia di una città unica al mondo come Firenze, e non avrà nulla da invidiare alla costruzione di un nuovo stadio. Ci impegneremo per completare la pubblicazione del concorso entro la fine di aprile. Dopo aver sistemato gli aspetti della sicurezza, l’obiettivo è quello di cominciare i lavori del restyling entro il 2023”.