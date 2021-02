Nardella: “Il nuovo Franchi migliorerà la vita di Firenze e dei suoi cittadini. Disponibili ad uno studio di fattibilità per Campi Bisenzio”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato della riqualificazione dello stadio Artemio Franchi durante il Consiglio Comunale.

Queste le sue dichiarazioni: “Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana che migliorerà notevolmente la vita dei cittadini e delle imprese grazie anche alla realizzazione di una linea della tramvia. Ci siamo messi a lavoro, mettendo da parte le polemiche e respingendo i tentativi di esasperare la vicenda in un momento in cui le persone hanno altre pensieri in testa. Abbiamo preso atto della decisione della proprietà della Fiorentina di non investire su un nuovo Franchi: abbiamo quindi deciso di costruire in autonomia il nostro percorso. Sullo stadio a Campi Bisenzio abbiamo ribadito che non ci opporremo e c’è la nostra disponibilità per uno studio di fattibilità tecnico-economico. Oggi non è il tempo delle polemiche, ma dei fatti”.

Continua così Nardella: “Il Parlamento ha approvato una norma rivolta agli impianti sportivi di grande capienza vincolati dai Beni Culturali. Abbiamo un perimetro chiaro sul quale operare: possiamo lavorare sapendo con certezza cosa si può fare e cosa no. Per questo utilizzeremo a nostro vantaggio le aperture significative a nostro vantaggio presenti nel decreto. Possiamo coprire lo stadio e avvicinare le curve, realizzare dei volumi esterni allo stadio e strutture interrate”.