Nardella: “Il nuovo Franchi vale il cartellino di un giovane talento per la Fiorentina. Capienza di 40 mila persone, il progetto piace anche alla società viola”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto su Lady Radio, ha parlato del nuovo Franchi, dicendo: “C’è stato recentemente un confronto tecnico con Fiorentina. A questo non abbiamo partecipato né io né Barone proprio perché era un incontro tra tecnici. Mi risulta che la riunione sia andata bene e che il progetto piaccia a tutti. La capienza sarà di 40 mila posti e anche qualcosa in più. Stiamo rispettando la tabella di marcia”.

Nardella è convinto che con il nuovo Franchi, la Fiorentina avrà entrate significative in più: “Lo stadio avrà servizi di altissima qualità in tutti i settori e avrà tante funzioni che oggi non ci sono a cominciare da qualcosa come 10-15 mila metri quadri di attività commerciale al suo interno. In pratica, seguendo anche lo studio della Deloitte già presentato, sarà uno stadio capace di rendere 20-25 milioni di euro all’anno alla società rispetto ai 6-7 attuali. Con quei soldi il club viola può comprare un gran bel giocatore, magari giovane, da inserire nella squadra. Il nuovo stadio Franchi vale il cartellino di un giovane talento“.

Sulla nuova convenzione: “Possiamo metterci al tavolo per studiarne una che possa garantire una durata lunga per dar modo alla stessa Fiorentina di fare investimenti. Una concessione a 50 anni con uno stadio che rende 20 milioni di euro. Da queste entrate ci puoi costruire un business plan. La Fiorentina inoltre potrebbe essere interessata a partecipare alla gara per gli spazi commerciali esterni”.