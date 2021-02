Nardella: “Il Palawanny è la dimostrazione che se si vuole le cose si possono fare nella nostra città” VIDEO FN

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha cominciato a verificare in prima persona le condizioni dei lavoro degli impianti sportivi fiorentino. Il prima cittadino ha esordito col Palawanny, una struttura finanziata da Wanny Di Filippo, il patron de Il Bisonte Firenze. Assieme a Nardella, presente anche l’assessore allo sport Cosimo Guccione.

Queste le parole del sindaco: “E’ un progetto bellissimo che prende forma, sarà il palazzetto dello sport della Toscana. Dopo il Mandela Forum è il più grande di Firenze, ringrazio Wanny del Bisonte che è un imprenditore illuminato che ama Firenze, e Abodi. Questo è un esempio di collaborazione tra il pubblico e il privato, con quest’ultimo che investe, l’istituto di credito che mette a disposizione il denaro e il comune di Firenze che crea le condizioni tecniche e supporta il tutto. A giugno finirà il palazzetto più piccolo e alla fine dell’anno sarà pronto anche quello principale. I Comuni sono vittime della burocrazia, vorrei che questo fosse chiaro. Ci sono troppe regole a livello nazionale che rendono complicata la realizzazione degli impianti, dopodiché a Firenze li facciamo. Ricordo due linee tranviarie da quattrocento milioni di euro in quattro anni e mezzo, a Firenze non a Copenaghen, Washintgon o Città del Capo. Si può fare meglio? Certo, ma se non si parte mai non si fa mai niente. Dobbiamo far vedere a livello nazionale che Firenze le cose le vuole fare e si possono fare anche più velocemente. Conosco bene Abodi, lo vedrei bene come Ministro dello Sport: nel nuovo Governo abbiamo bisogno di figure autorevoli e competenti, abituate a lavorare con i sindaci. Un messaggio anche per Commisso? Parliamo di sport e ambizioni della città, nei prossimi giorni ci concentreremo sulle altre cose. Confermo, a meno di emergenze, il sopralluogo al Franchi il 18″.

Ecco il video, realizzato da Fiorentinanews.com: