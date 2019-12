Nardella: “Il prezzo della zona Mercafir non lo faccio mica io! Non prenderò mai in giro Commisso”

Il sindaco Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno, ecco le sue parole: “Voglio rispondere ai tanti professoroni che stanno mettendo bocca sul nuovo impianto perchè Firenze è la prima città in Italia dove c’è una variante urbanistica per lo stadio. Non prenderò mai in giro Rocco Commisso. Mercafir? L’unica zona in Italia, non in Toscana, dove si può costruire uno stadio nuovo. Il prezzo non lo faccio io! Campi? Non parlerò mai più di Campi Bisenzio, ho fatto un fioretto per Natale”.