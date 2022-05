Nardella: “Il prossimo anno cominceranno i lavori del nuovo Artemio Franchi. La fine entro il 2026”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato del nuovo Artemio Franchi dal Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. Queste le sua parole riportate da tuttomercatoweb.com:

“Sono molto contento perché proprio oggi si è tenuto il consiglio direttivo del museo del calcio, con tanti progetti che stiamo portando avanti. Siamo orgogliosi di essere la città degli azzurri e la città della Lega Pro, per noi è un sogno continuo. Abbiamo dei tempi stabiliti, il PNRR stabilisce delle date per cui entro l’anno prossimo dobbiamo cominciare i lavori per costruire il nuovo Franchi senza smarrire la sua identità e la sua storia. Entro il 2026. Coverciano? Stiamo finendo la progettazione per costruire una linea della tramvia che arriva lì in 12-13 minuti dal centro di Firenze”.