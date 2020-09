Nardella: “In arrivo a Firenze i 250 milioni di euro necessari per costruire la tramvia che passerà dall’Artemio Franchi”

Attraverso la sua pagina Facebook il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto sapere che sono in arrivo i 250 milioni di euro necessari per la realizzazione della nuova tratta della tramvia Libertà-Rovezzano, che fermerà anche davanti allo stadio Artemio Franchi. Un nuovo passo in avanti verso il restyling dell’impianto di Campo di Marte.

Un’ottima notizia: arrivano a Firenze 250 milioni di euro per la nuova tramvia Libertà-Rovezzano che passerà dallo… Pubblicato da Dario Nardella su Venerdì 18 settembre 2020