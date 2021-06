Nardella: “In arrivo la procedura di conversione del Recovery Fund. Il Franchi è diventato un progetto di livello nazionale”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato così della questione legata allo stadio Artemio Franchi.

Queste le sue parole, riportate da Italpress: “Ieri abbiamo parlato con Franceschini e lo abbiamo informato della conferenza stampa in cui presenteremo il bando. Il ministro mi ha fatto sapere che in Parlamento è in dirittura d’arrivo la procedura di conversione dei decreti che riguardano i finanziamenti dei progetti del Recovery, tra cui c’è appunto anche il Franchi. Le cose procedono, ho trovato grande attenzione da parte del ministro e del presidente Giani. Sono molto contento, perché il Franchi è diventato un progetto di livello nazionale. E’ giusto così perché non si parla di uno stadio qualunque, ma di quello di Firenze che è stato progettato da Nervi. E’ un qualcosa di cui tutta Italia deve andare orgogliosa. Da fiorentino, oltre che da tifoso, mi sento anche orgoglioso perché mi sarei arrabbiato se verso il Franchi e Firenze ci fosse stata indifferenza”.