Nardella: “Infantino ha apprezzato molto il restyling del Franchi che combina l’innovazione al restauro. La sua presenza qui ci dà ancora più entusiasmo”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato la visita di Gianni Infantino a Firenze, dicendosi molto soddisfatto della presenza di una simile figura nel capoluogo toscano. Di seguito sono riportate da Italpress le parole del primo cittadino di Firenze:

“Sono molto contento che il presidente della FIFA, Gianni Infantino abbia apprezzato il progetto dello stadio di Firenze, così come la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali. La presenza di Infantino a Firenze è un fatto importantissimo: è la figura più rilevante del mondo del calcio internazionale. Inoltre ha apprezzato tanto questa combinazione del nuovo Franchi tra il passato e il futuro, l’innovazione tecnologica e il restauro. Con questo via libera della FIFA abbiamo ancora più entusiasmo per andare avanti”.