Nardella: “Ingresso in zona rossa non è una sconfitta, ma il nostro Rt è il più alto d’Italia”

Dopo la decisione del Governo di inserire la Toscana tra le regioni in zona rossa, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato al TG3, commentando così la scelta: “L’ingresso della Toscana in zona rossa non è da considerarsi una sconfitta. Il tasso di contagiosità è il più alto d’Italia e abbiamo molta pressione sugli ospedali. Dobbiamo fare di tutto per rimanere a casa e impegnarci affinchè si possa tornare nelle fasce di colore inferiore”

