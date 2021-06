Nardella invita a Firenze il Made in Italy della moda, ma salta il ritorno di Diego Della Valle. L’ex patron viola…

Dario Nardella chiama a raccolta la moda italiana. Il sindaco di Firenze ha infatti organizzato per domani, 29 giugno e vigilia di Pitti immagine uomo 100, un pranzo all’interno di Palazzo Vecchio invitando molte personalità del fashion system. Come riporta Mffashion, l’evento, per cui c’è uno stretto riserbo anche tra gli stessi partecipanti e che dovrebbe servire per ribadire al centralità del capoluogo toscano a livello internazionale, vedrà la presenza di imprenditori di marchi italiani o legati al Made in Italy. Era invitato all’evento anche l’ex Presidente della Fiorentina Diego Della Valle che ha dovuto declinare l’invito per motivi di lavoro. E’ saltata così la possibilità di rivedere a Firenze l’ex patron viola…