Nardella: “Italiano è il nostro Draghi: a Roma dovrebbero fare come alla Fiorentina. Il Castellani è un’opzione? Noi scegliamo solo il meglio per i nostri tifosi”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a Radio Toscana per fare un commento sull’attuale vicenda legata al Premier Mario Draghi con un paragone con l’allenatore della Fiorentina. In seguito ha parlato anche del restyling del Franchi. Sentite cosa ha detto il primo cittadino fiorentino:

“Vincenzo Italiano è una certezza: incarna i valori di continuità e solidità. E’ il nostro Mario Draghi. A Roma dovrebbero prendere spunto dall’esperienza fiorentina e quindi tenere il Premier così come noi abbiamo tenuto Italiano”.

E sulla possibilità che la Fiorentina giochi al Castellani di Empoli quando al Franchi ci saranno i lavori del restyling ha detto: “Quando finirà il ritiro di Moena bisognerà parlare innanzitutto con la Fiorentina. Noi scegliamo quello che è meglio per i tifosi, per l’ordine pubblico e per il club viola. Non abbiamo preferenze come città o luogo”.