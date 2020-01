Nardella: “La nostra strada si chiama Mercafir, grande opportunità per la Fiorentina, stadio in 4 anni. Costi in più? Se Commisso si riferisce all’Imu tiri le orecchie ai propri consulenti”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, su Radio Toscana ha parlato dello stadio della Fiorentina e ha detto: “Se Commisso vuole spendere tra qualche giorno avrà l’occasione di farlo perché pubblicheremo il bando e la Mercafir sarà in vendita. Noi siamo sempre disponibilissimi a dare tutte le risposte alla Fiorentina. Abbiamo però imboccato la nostra strada e non vogliamo perdere tempo. Puntiamo sul fatto che venga realizzato uno stadio nuovo perché siamo tutti d’accordo sul fatto che uno stadio vecchio, difficile da gestire, dove si prende la pioggia e non ci sono ricavi commerciali, non piace a nessuno. Nei prossimi giorni presenteremo il masterplan della Mercafir. Preferisco i fatti alle parole e non voglio fare polemica con la Fiorentina“.

Commisso ha parlato di costi in più non previsti: “Se si riferisce all’Imu credo che Commisso debba tirare l’orecchio a qualche suo consulente, perché doveva sapere che in Italia ci sono le tasse e le pagano tutti quando si tratta di edifici commerciali. Chi si presenterà per acquistare i terreni Mercafir avrà a disposizione 30 mila metri quadri di spazio commerciale, ovvero più di metà Gigli per capirsi. Più altre migliaia di metri di commerciale all’interno dello stadio. Non mi pare che non si stia dando una mano all’acquirente con questa opportunità di business. L’area Mercafir è un bene pubblico, il prezzo non lo fa Nardella ma dei tecnici. Se si ritiene che questo prezzo non vada bene è legittimo. Ma non voglio perdere tempo e voglio mantenere le promesse: 4 anni per la realizzazione, bando a gennaio”.