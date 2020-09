Nardella: “L’emendamento condiviso tra PD e IV è un passo importante per il restyling del Franchi e per Firenze. Ora manca solo l’ultimo miglio”

Sull’accordo tra PD e Italia Viva circa l’emendamento pro-stadio, il sindaco di Firenze Nardella ha commentato così: “Il lavoro di queste ultime ore delle forze parlamentari di maggioranza a partire da PD e IV per arrivare ad un testo condiviso di emendamento al dl semplificazione per la parte degli stadi è un traguardo importante, un passo significativo per il restyling dello stadio Franchi e per il bene di Firenze, che viene prima di tutto il resto. Ora però teniamo i piedi a terra e lavoriamo per arrivare al risultato con un voto favorevole ampio e – se possibile – trasversale. Mi appello a tutte le forze politiche che hanno a cuore il futuro degli stadi italiani: ora è il momento per dimostrare concretezza e attenzione per i territori e per lo sport. Ringrazio Biti e Renzi per la disponibilità dimostrata. Ora resta l’ultimo miglio. Il Parlamento dia la svolta tanto attesa da Firenze e dalle altre città italiane”.

