Nardella: “L’emendamento è una rivoluzione e il Comune sta già lavorando per avere un nuovo Franchi. Saremo al fianco della Fiorentina”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella si è espresso ancora in merito all’emendamento salva-stadi, così nelle parole raccolte da Italpress: “Siamo molto contenti che finalmente sia norma l’emendamento che riguarda il futuro degli stadi italiani. È una piccola grande rivoluzione del mondo dello sport e del calcio. Noi come Comune di Firenze siamo già a lavoro per avere il nuovo stadio Franchi in un’area, quella di Campo di Marte, che avrà tutte le strutture necessarie a partire dai parcheggi e dalla tramvia. Ora non resta che avere il progetto col piano di fattibilità: saremo al fianco della Fiorentina per portare poi il progetto al ministero, che dovrà dare entro 60 giorni, estendibili a 90, il proprio parere”.

0 0 vote Article Rating