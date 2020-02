Nardella: “Lo stadio verrà costruito in quattro anni da quando sarà espresso l’interesse formale. Il valore è di 22 milioni come da stima e al suo interno…”

Dopo l’uscita del bando per il nuovo STADIO, in conferenza stampa ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella: “Entro 20 mesi della manifestazione di interesse lasceremo lo,spazio libero. Partiamo dalla fine. Lo stadio verrà costruito in quattro anni da quando sarà espresso l’interesse formale di un soggetto privato. Abbiamo fissato dei criteri per noi è per il concessionario: prevediamo 60 giorniper la chiusura del bando, il valore è di 22 milioni come da stima. I parcheggi li realizza la città: 15 milioni su 9 ettari a carico di Firenze Parcheggi e del Comune. Noi vendiamo 14 ettari e mezzo più 9 già sistemati. Si vende il diritto di proprietà e non di superficie. Ulteriore elemento, oltre ai metri quadrati fuori, dentro allo stadio potrà realizzare ristoranti, palestre è quello che vorranno”.