Nardella: “Ma quali 50 milioni per Vlahovic? Io rilancio e dico 110. Vogliono andare tutti alla Juventus? C’è una specie di masochismo”

Ospite delle trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 il sindaco di Firenze Dario Nardella ha anche fatto qualche battuta su alcuni temi di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “LA cessione di Vlahovic? Di certo, 50 milioni non sono abbastanza. Io rilancio e dico 110 milioni“.

E sul fatto che diversi ex giocatori della Fiorentina abbiano deciso di passare in bianconero il primo cittadino ha risposto: “È un mistero. Credo che ci sia una specie di masochismo. Poi è vero che oggi il calcio è business e alla fine questa storia delle maglie non è più come un tempo”.